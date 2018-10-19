В Киеве на Борщаговке ограничат движение транспорта

На выходных 20-21 октября 2018 года в Киеве будет закрыто движение транспорта по улице Владимира Покотила. Такие изменения связаны с ремонтными работами.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Как отмечается, временное ограничение будет действовать 20 октября с 07:00 до 21:00, а 21 октября - с 07:00 до 18:00.
По данным КГГА, движение транспорта будет закрыто на участке проспекта Леся Курбаса в связи с устройством верхнего слоя покрытия. Движение будет ограничено от ул. Владимира Покатила до ул. Академика Королева в направлении центра города.
Коммунальщики просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соломенском районе столицы работники "Киевавтодора" сняли верхний слой дорожного покрытия не на той улице.