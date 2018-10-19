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В Киеве автобус переехал избитого мужчину, лежавшего на дороге

В Киеве сотрудники полиции расследуют обстоятельства гибели мужчины в Днепровском районе столицы. Он после драки остался лежать на проезжей части, впоследствии на него наехал маршрутный автобус, и мужчина умер.

В Киеве автобус переехал избитого мужчину, лежавшего на дороге

Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в пятницу, 19 октября.

Как отмечается, в дежурную часть около 05:50 поступил вызов из-за драки двух мужчин, а позднее – о наезде на потерпевшего.

Согласно словам полицейских, после драки между двумя мужчинами один из участников инцидента начал убегать. Когда он перебегал проезжую часть по улице Кибальчича, его противник догнал, сделал подножку и, когда оппонент упал, то избил его. После избиения пострадавший остался лежать на дороге. В это время по улице двигался маршрутный автобус МАЗ, который совершил наезд на мужчину. Врачи констатировали смерть.

Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и степень вины каждого из участников.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве по адресу Харьковское шоссе, 18 выпрыгнул с 24 этажа жилого дома мужчина, вследствие чего скончался на месте проишествия. 


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