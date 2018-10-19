07:59 19.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Ремонт станции столичного метро "Святошин" продлится до нового года

Столичная власть приняла решение продлить еще на год ремонт станции метро "Святошин" продлится.

Ремонт станции столичного метро

Предварительно он будет завершен 31 декабря 2018 года. Как сообщила в пятницу, 19 октября, пресс-служба Киевской городской государственной администрации, такая ситуация сложилась из-за сложности работ.

Подрядчику понадобилось больше времени на их выполнение, - пояснили в КГГА, добавив, что сейчас на станции "Святошино" внедряется пилотный проект по устройству лифтов.

Кроме того, необходимо произвести замену архитектурного убранства вестибюлей, платформ и подземных переходов, а также заменить электрооборудование, сантехническое оборудование, системы часофикации, окон, систему автоматического прохода пассажиров, кабин контролеров, отделки накрытия шести выходов из подземного перехода и других объектов.

Напомним, капитальный ремонт станции метро " Святошин" начали в конце февраля 2018 года. Из-за ремонта выход к проспекту Победы, заводу "АТЕК" и подземный переход не работают.

Как сообщал УРА-Информ, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает обновить строительные нормы относительно нового строительства и реконструкции станций метрополитена.


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