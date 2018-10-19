Ремонт станции столичного метро "Святошин" продлится до нового года

Предварительно он будет завершен 31 декабря 2018 года. Как сообщила в пятницу, 19 октября, пресс-служба Киевской городской государственной администрации, такая ситуация сложилась из-за сложности работ.

Подрядчику понадобилось больше времени на их выполнение, - пояснили в КГГА, добавив, что сейчас на станции "Святошино" внедряется пилотный проект по устройству лифтов.

Кроме того, необходимо произвести замену архитектурного убранства вестибюлей, платформ и подземных переходов, а также заменить электрооборудование, сантехническое оборудование, системы часофикации, окон, систему автоматического прохода пассажиров, кабин контролеров, отделки накрытия шести выходов из подземного перехода и других объектов.

Напомним, капитальный ремонт станции метро " Святошин" начали в конце февраля 2018 года. Из-за ремонта выход к проспекту Победы, заводу "АТЕК" и подземный переход не работают.

Как сообщал УРА-Информ, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает обновить строительные нормы относительно нового строительства и реконструкции станций метрополитена.