Пробки сковали движение в Киеве - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, на правом берегу Киева пробки образовались на мосту Метро, Крещатике, в районе станций метро "Театральная", "Золотые ворота", "Дворец Спорта", в районе Бессарабского рынка, проспектах Тараса Шевченко и Леси Украинки, Подоле, Набережном шоссе, бульваре Дружбы Народов, проспекте Валерия Лобановского, ул. Народного Ополчения, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Правды, ул. Александра Довженко, движение перекрыто в районе Шулявского моста.

Вместе с тем пробки наблюдаются на ул. Елены Телиги, ул. Новоконстантиновской, проспекте Степана Бандеры, перекрыто движение в районе станции метро "Героев Днепра".

При этом, на левом берегу столицы движение осложнено на Троещине, Воскресенке, Лесном массиве, Позняках, Русановке. В частности, пробки наблюдаются в районе станций метро "Вырлица", "Бориспольская", "Славутич", "Лесная", "Левобережная".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соломенском районе столицы работники "Киевавтодора" сняли верхний слой дорожного покрытия не на той улице.