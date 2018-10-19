На синей ветке столичного метро случилась авария

Об этом сообщил Киевский Метрополитен в своем микроблоге в Twitter.

Согласно информации, авария произошла на станции "Почайна". Информации о причинах поломки на данный момент не поступало.

В результате было перекрыто две станции, движение поездов ограничили. В частности, поезда двигались от станции "Героев Днепра" к "Оболони" и от "Теремков" к "Контрактовой площе".

Буквально недавно работники метрополитена опубликовали информацию о возобновлении полноценного движения. Все станции в рабочем режиме.

Напомним, как собщал "УРА-Информ", "Киевский метрополитен" отменил тендер на 5,9 млрд грн по продлению Сырецко-Печерской линии подземки от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.