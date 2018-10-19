На синей ветке столичного метро случилась авария

В пятницу, 19 октября, в районе 10:00, на одной из станций Киевского метрополитена произошла авария.
Об этом сообщил Киевский Метрополитен в своем микроблоге в Twitter.
Согласно информации, авария произошла на станции "Почайна". Информации о причинах поломки на данный момент не поступало.
В результате было перекрыто две станции, движение поездов ограничили. В частности, поезда двигались от станции "Героев Днепра" к "Оболони" и от "Теремков" к "Контрактовой площе".
Буквально недавно работники метрополитена опубликовали информацию о возобновлении полноценного движения. Все станции в рабочем режиме.
Напомним, как собщал "УРА-Информ", "Киевский метрополитен" отменил тендер на 5,9 млрд грн по продлению Сырецко-Печерской линии подземки от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.