11:10 19.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100206032:di

На синей ветке столичного метро случилась авария

В пятницу, 19 октября, в районе 10:00, на одной из станций Киевского метрополитена произошла авария.

На синей ветке столичного метро случилась авария

Об этом сообщил Киевский Метрополитен в своем микроблоге в Twitter.

Согласно информации, авария произошла на станции "Почайна". Информации о причинах поломки на данный момент не поступало.

В результате было перекрыто две станции, движение поездов ограничили. В частности, поезда двигались от станции "Героев Днепра" к "Оболони" и от "Теремков" к "Контрактовой площе". 

Буквально недавно работники метрополитена опубликовали информацию о возобновлении полноценного движения. Все станции в рабочем режиме.

Напомним, как собщал "УРА-Информ", "Киевский метрополитен" отменил тендер на 5,9 млрд грн по продлению Сырецко-Печерской линии подземки от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.


Поделиться
Читайте также:
 
В Косово планируют создать регулярную армию В Львовской области мужчина подорвал фонтан гранатой - ФОТО В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности НБУ будет по новому резервировать сделки с валютными форвардами и фьючерсами
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив