В Киеве внук забил до смерти дедушку - ФОТО, ВИДЕО

Об этом передает пресс-служба столичной полиции.

По словам старшего следователя, 29-летний мужчина пришел домой пьяным. Незадолго после возвращения у него возникла конфликтная ситуация со своим 84-летним дедом.

Когда словесные аргументы у молодого человека закончились, он начал избивать родственника. После этого он все бросил и ушел из квартиры. Вернувшись через некоторое время, мужчина обнаружил пожилого человека мертвым. Он незамедлительно позвонил в "Скорую", но прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.

В правоохранительных органах отмечают, что злоумышленник, который ранее уже отбывал тюремное наказание за совершенные убийство и грабеж, задержан. В полиции открыли уголовное производство открыли по статье 121 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Одесской области в городе Подольск ученики одной из школ жестоко избили сверстника.