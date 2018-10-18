11:46 18.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100205945:di

В Киеве внук забил до смерти дедушку - ФОТО, ВИДЕО

В одной из многоэтажек по ул. Льва Толстого в Киеве внук забил до смерти дедушку. Инцидент случился в четверг, 18 октября.

В Киеве внук забил до смерти дедушку - ФОТО, ВИДЕО

Об этом передает пресс-служба столичной полиции.

По словам старшего следователя, 29-летний мужчина пришел домой пьяным. Незадолго после возвращения у него возникла конфликтная ситуация со своим 84-летним дедом.                                     

Когда словесные аргументы у молодого человека закончились, он начал избивать родственника. После этого он все бросил и ушел из квартиры. Вернувшись через некоторое время, мужчина обнаружил пожилого человека мертвым. Он незамедлительно позвонил в "Скорую", но прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.  

В правоохранительных органах отмечают, что злоумышленник, который ранее уже отбывал тюремное наказание за совершенные убийство и грабеж, задержан. В полиции открыли уголовное производство открыли по статье 121 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", в Одесской области в городе Подольск ученики одной из школ жестоко избили сверстника


Поделиться
Читайте также:
 
Лавров пообещал не пустить корабли НАТО в Азовское море Гройсман поручил начать восстановлении инфраструктуры Черниговской области Сегодня международный день противодействия торговле людьми Профильный комитет рекомендовал депутатам принять выводы и предложения к проекту бюджета-2019
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив