В Киеве внук забил до смерти дедушку - ФОТО, ВИДЕО

В одной из многоэтажек по ул. Льва Толстого в Киеве внук забил до смерти дедушку. Инцидент случился в четверг, 18 октября.
Об этом передает пресс-служба столичной полиции.
По словам старшего следователя, 29-летний мужчина пришел домой пьяным. Незадолго после возвращения у него возникла конфликтная ситуация со своим 84-летним дедом.
Когда словесные аргументы у молодого человека закончились, он начал избивать родственника. После этого он все бросил и ушел из квартиры. Вернувшись через некоторое время, мужчина обнаружил пожилого человека мертвым. Он незамедлительно позвонил в "Скорую", но прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.
В правоохранительных органах отмечают, что злоумышленник, который ранее уже отбывал тюремное наказание за совершенные убийство и грабеж, задержан. В полиции открыли уголовное производство открыли по статье 121 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Одесской области в городе Подольск ученики одной из школ жестоко избили сверстника.