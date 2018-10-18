В Киеве начали устанавливать знаки о скорости движения до 80 километров - ФОТО

В частности, такие знаки уже появились на проспекте Бажана в Дарницком районе. Как сообщили в Центре организации дорожного движения Киева, согласно распоряжению Киеврады от 9 октября 2018 года, увеличение скорости движения будет действовать ежегодно в период 1 апреля - 1 ноября.

В остальное время будет действовать скоростной режим в 50 километров в час. Завершить монтаж дорожных знаков коммунальщики планируют до 18 октября.

Всего Киеврадой утвержден перечень из 17 участков на улицах столицы, где разрешается скоростное движение:

улица Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

Большая Кольцевая дорога (от улицы Городской до пересечения с улицы Газопроводной и от улицы Газопроводной до Минского проспекта);

улица Минская (от улицы Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

Кольцевая дорога (от проспекта Победы до улицы Трублаини);

Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы города Киева);

улицы Бандеры (от проспекта Оболонского до Московского моста);

улицы Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)

улицы Набережно - Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до улицы Заболотного);

улицы Саперно-Слободская (от улицы Гринченко до Южного моста);

улицы Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

улицы Броварской (от проспекта Освободителей до улицы Братиславской и от улицы Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

бульвар Перова (от улицы Воскресенской до улицы Навои);

улицы Телиги (от улицы Ольжича до улицы Кирилловской);

улицы Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, недавно в Министерстве внутренних дел отметили, что в других городах Украины также могут позволить ездить со скоростью движения до 80 километров в час на некоторых улицах.