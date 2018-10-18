15:02 18.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве рабочие сняли асфальт не на той улице

В Соломенском районе столицы работники "Киевавтодора" сняли верхний слой дорожного покрытия не на той улице.

В Киеве рабочие сняли асфальт не на той улице

Об этом сообщает издание Киеввласть.

Информация была получена в ходе заседания комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития во вторник, 16 октября. В частности, депутат Ярошенко подал прошение касательно ремонта асфальтного покрытия на переулке Ушинского в Соломенском районе Киева. Как оказалось, подрядчик не там снял асфальт, сделал дорогу на другой улице и прекратил ремонтные работы.

Все началось еще в сентябре прошлого года, когда КК “Киевавтодор” заключила договор с ООО “Будкрафт” на выполнение работ по объекту “Капитальный ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий по адресу: ул. Святославская в Соломенском р-не. Киева”. Но как оказалось, подрядчик “Киевавтодора” снял старый асфальт на переулке Ушинского (между ул. Святославская и ул. Новгородская) и на этом “ремонтные работы прекратил”. В результате, уже более года улица эксплуатируется без верхнего слоя асфальта, а средств на устранение проблемы в бюджете Киева не предусмотрено.

В связи этим, депутат обратился к Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА  с просьбой внести корректировки в распоряжение КГГА касательно ремонта межквартальных проездов, предусмотрев 1 миллион гривен “на ремонт по переулку Ушинского, чтобы этот переулок наконец-то за полтора года сделали”.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", В Киеве на столичной Борщаговке автомобиль Chery упал в оставленную ремонтниками яму на дороге.


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