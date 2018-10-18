В Киеве на ходу загорелась Alfa Romeo - ФОТО

К счастью, никто из людей не пострадал, однако у автомобиля полностью выгорел моторный отсек. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Набережно-Крещатицкой после полуночи.

По словам полицейского, водитель Alfa Romeo с пассажиром двигался в сторону Подола. В этот момент из-под капота автомобиля начал идти густой дым, а затем машина загорелась.

Мужчина остановил авто возле обочины и попытался самостоятельно потушить огонь.

Ему на помощь пришли другие автомобилисты, которые принялись бороться с огнем при помощи огнетушителей и подручных средств. Вместе с тем, несмотря на все их старания, пламя удалось ликвидировать только спасателям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на среду, 17 октября, в столичном ресторане Grill do Brasil, который находится по адресу бульвар Леси Украинки, 25 произошло возгорание. На месте инцидента пожарные установили, что площадь пожара составила два квадратных метра, а вероятной причиной возгорания стали угли для гриля.