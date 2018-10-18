12:32 18.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100205958:Polishuk

В Киеве на ходу загорелась Alfa Romeo - ФОТО

В Киеве в ночь на четверг, 18 октября, на хочу загорелась иномарка.

В Киеве на ходу загорелась Alfa Romeo - ФОТО

К счастью, никто из людей не пострадал, однако у автомобиля полностью выгорел моторный отсек. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Набережно-Крещатицкой после полуночи.

По словам полицейского, водитель Alfa Romeo с пассажиром двигался в сторону Подола. В этот момент из-под капота автомобиля начал идти густой дым, а затем машина загорелась.

Мужчина остановил авто возле обочины и попытался самостоятельно потушить огонь.

Ему на помощь пришли другие автомобилисты, которые принялись бороться с огнем при помощи огнетушителей и подручных средств. Вместе с тем, несмотря на все их старания, пламя удалось ликвидировать только спасателям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на среду, 17 октября, в столичном ресторане Grill do Brasil, который находится по адресу бульвар Леси Украинки, 25 произошло возгорание. На месте инцидента пожарные установили, что площадь пожара составила два квадратных метра, а вероятной причиной возгорания стали угли для гриля.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине сократился экспорт сахара В Виннице задержали рецидивиста, который стрелял в патрульных - ФОТО Рада ввела уголовную ответственность за незаконное пересечение границы Рада почтила минутой молчания память погибших в оккупированной Керчи
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив