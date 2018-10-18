21:32 18.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100205998:Polishuk

В Киеве на девяти улицах отключили воду

В Киеве в четверг, 18 октября, местные власти отключили подачу воды в дома на девяти улицах и переулках столицы.

В Киеве на девяти улицах отключили воду

Отключение связано с аварией на водопроводе. Как сообщает аварийная служба "Киевводоканала", по состоянию на шесть часов вечера ремонтные работы продолжают локализацию и ликвидацию повреждений на сети холодного водоснабжения.

В целом поставки воды отключены более десяти домов столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

улица Ларисы Руденко, 9-А;

улица Бориспольская, 26;

улица Бродовская, 30 - 71;

проулок Бродовский, 1 - 3;

улица Фестивальная, 24 - 85;

улица Академика Заболотного, 37;

улица Радужная, 17;

улица Верховинная, 80Г, 82, 84, 86, 91;

проспект Алишера Навои, 3.

В пресс-службе также отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в КГГА заверили, что поставки теплоносителя в Киев восстановлены в полном объеме. Все котельные, которые не работали длительное время из-за отсутствия природного газа, возобновили работу. На данный момент продолжается ликвидация повреждений теплосетей, которые произошли во время запуска горячей воды, - пояснили столичные власти.


Поделиться
Читайте также:
 
Сущенко этапировали в колонию через "Матросскую тишину", - Фейгин Парубий подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю В Украине в пятницу сохранится сухая и теплая погода Рада провалила закон о новой модели рынка ж/д перевозок
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив