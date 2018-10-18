В Киеве на девяти улицах отключили воду

Отключение связано с аварией на водопроводе. Как сообщает аварийная служба "Киевводоканала", по состоянию на шесть часов вечера ремонтные работы продолжают локализацию и ликвидацию повреждений на сети холодного водоснабжения.

В целом поставки воды отключены более десяти домов столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

улица Ларисы Руденко, 9-А;

улица Бориспольская, 26;

улица Бродовская, 30 - 71;

проулок Бродовский, 1 - 3;

улица Фестивальная, 24 - 85;

улица Академика Заболотного, 37;

улица Радужная, 17;

улица Верховинная, 80Г, 82, 84, 86, 91;

проспект Алишера Навои, 3.

В пресс-службе также отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в КГГА заверили, что поставки теплоносителя в Киев восстановлены в полном объеме. Все котельные, которые не работали длительное время из-за отсутствия природного газа, возобновили работу. На данный момент продолжается ликвидация повреждений теплосетей, которые произошли во время запуска горячей воды, - пояснили столичные власти.