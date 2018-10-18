В Киеве на девяти улицах отключили воду

В Киеве в четверг, 18 октября, местные власти отключили подачу воды в дома на девяти улицах и переулках столицы.
Отключение связано с аварией на водопроводе. Как сообщает аварийная служба "Киевводоканала", по состоянию на шесть часов вечера ремонтные работы продолжают локализацию и ликвидацию повреждений на сети холодного водоснабжения.
В целом поставки воды отключены более десяти домов столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
улица Ларисы Руденко, 9-А;
улица Бориспольская, 26;
улица Бродовская, 30 - 71;
проулок Бродовский, 1 - 3;
улица Фестивальная, 24 - 85;
улица Академика Заболотного, 37;
улица Радужная, 17;
улица Верховинная, 80Г, 82, 84, 86, 91;
проспект Алишера Навои, 3.
В пресс-службе также отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в КГГА заверили, что поставки теплоносителя в Киев восстановлены в полном объеме. Все котельные, которые не работали длительное время из-за отсутствия природного газа, возобновили работу. На данный момент продолжается ликвидация повреждений теплосетей, которые произошли во время запуска горячей воды, - пояснили столичные власти.