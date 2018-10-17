В Киеве все котельные запущены, вода подается в квартиры - КГГА

Все котельные, которые не работали длительное время из-за отсутствия природного газа, возобновили работу. На данный момент продолжается ликвидация повреждений теплосетей, которые произошли во время запуска горячей воды.

Об этом в среду, 17 октября, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. При этом заместитель председателя городской администрации Петр Пантелеев заверил, что ежесуточно коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" устраняет более 40 повреждений.

На данный момент в столице более 120 повреждений сетей, поэтому в некоторых домах может быть временно отсутствует горячее водоснабжение, пока ремонтные работы не будут завершены, - пояснил киевский чиновник, добавив, что в городе работает 34 аварийно-восстановительные бригады.

При этом, по его словам, больше всего повреждений в Подольском и Оболонском районах. Напомню, длительное время часть теплосетей находилось без теплоносителя, что способствовало повышенной коррозии. Поэтому при запуске горячей воды возникли дополнительные повреждения. "Киевтеплоэнерго" сейчас их ликвидирует и выйдет на плановое и стабильные поставки услуг", - сказал представитель КГГА.

Как сообщал УРА-Информ, в первый день подачи горячей воды в Киеве, 16 октября, на массиве Борщаговка произошли порывы труб. Как отметили сотрудники ГосЧС, из-за прорыва трубы на дороге образовалась глубокая яма.