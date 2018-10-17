20:59 17.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100205910:Polishuk

В Киеве все котельные запущены, вода подается в квартиры - КГГА

На сегодняшний день поставки теплоносителя в Киев восстановлены в полном объеме.

В Киеве все котельные запущены, вода подается в квартиры - КГГА

Все котельные, которые не работали длительное время из-за отсутствия природного газа, возобновили работу. На данный момент продолжается ликвидация повреждений теплосетей, которые произошли во время запуска горячей воды.

Об этом в среду, 17 октября, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. При этом заместитель председателя городской администрации Петр Пантелеев заверил, что ежесуточно коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" устраняет более 40 повреждений.

На данный момент в столице более 120 повреждений сетей, поэтому в некоторых домах может быть временно отсутствует горячее водоснабжение, пока ремонтные работы не будут завершены, - пояснил киевский чиновник, добавив, что в городе работает 34 аварийно-восстановительные бригады.

При этом, по его словам, больше всего повреждений в Подольском и Оболонском районах. Напомню, длительное время часть теплосетей находилось без теплоносителя, что способствовало повышенной коррозии. Поэтому при запуске горячей воды возникли дополнительные повреждения. "Киевтеплоэнерго" сейчас их ликвидирует и выйдет на плановое и стабильные поставки услуг", - сказал представитель КГГА.

Как сообщал УРА-Информ, в первый день подачи горячей воды в Киеве, 16 октября, на массиве Борщаговка произошли порывы труб. Как отметили сотрудники ГосЧС, из-за прорыва трубы на дороге образовалась глубокая яма.


Поделиться
Читайте также:
 
В Греции подал в отставку министр иностранных дел Президент подписал закон о ратификации финсоглашения с ЕИБ Порошенко одобрил усиление соцзащиты детей погибших журналистов Нацбанк на четверг немного поднял курс гривны
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив