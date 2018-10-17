В Киеве 20 октября отключат воду на 8 улицах

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала".

Как отмечается, на восьми улицах поочередно будут отключать холодную воду для проведения ремонтных работ. В "Киевводоканале" напомнили о необходимости заранее запастись водой.

17 октября

- с 08:30 до 23:30 воды не будет по адресу ул. Зои Гайдай, 10;

- с 08:30 до 23:55 планируется отключение водоснабжения на пр. Победы,9Б, а также на ул.Уманская,5, 6Ф 7, 7А:

- с 20:00 до 07:00 18 октября воды не будет по ул. Е.Коновальца, 24А, 26;

18 октября

С 18:00 до 10:00 19 октября водоснабжение будет отключено на:

- ул. Гоголевская, 36, 37/2, 38, 31/2, 39, 39А, 40, 41, 41А, , 42, 43А, 47, 48, 49, 50/51;

- ул. Сечевых Стрельцов , 14, 14А, 14Б, 21, 25, 26А, 30А,30Б/28А, 31, 32, 33, 33А, 34, 36, 38, 40/1, 40/146, 42, 43, 44, 45, 45А, 46А, 47, 47А, 49, 49А, 53, 55, 57, 59/65, 59А;

- ул. Винниченко, 20;

19 октября

С 18:00 до 08:00 20 октября водоснабжение будет отключено на:

- ул. Андрющенко, 2/4, 4, 4А. 4Б, 4В, 4Д, 17, 17/19;

- ул. Исаакяна 2, 4, 6, 18;

- пр. Победы, 16, 18/1.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в первый день подачи горячей воды в Киеве, 16 октября, на Борщаговке произошли порывы труб.