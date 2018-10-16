В Киеве местный депутат выстрелил в себя во время чистки оружия

При этом политик сам себя ранил во время чистки оружия. В настоящее время он находится в реанимации.

Об этом в понедельник, 15 октября, сообщила пресс-секретарь Всеукраинского объединения "Свобода" Кристина Равлюк. По ее словам, в субботу депутат чистил оружие и в этот момент произошел несчастный случай.

Она также заверила, что это было наградное, зарегистрированное оружие. Сейчас состояние раненного стабильное, - пояснила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на пятницу, 12 октября, возле станции метро " Лесная" произошла стрельба. В результате инцидента был ранен мужчина. Как сообщил отдел коммуникаций столичной полиции, к ним позвонили жители района и сообщили, что слышали выстрелы.