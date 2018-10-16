Новый мурал на станции метро "Осокорки" обойдется столице в круглую сумму - ФОТО

Соответствующие данные передает "Центр защиты информационного пространства Украины", выступающее заказчиком работ.

Отмечается, что главной целью создания мурала будет социальная реклама, которая будет фигурировать с темой "укрепления национального единства".

Согласно информации на официальном государственном сайте продаж ProZorro, из 3,65 миллионов гривен 349 тысяч потратили на создание эскиза мурала, 3,12 милиона - на создание росписи площадью 2700 квадратных метров и еще 183 тысячи гривен ушло на уплату единого налога.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевская городская рада приняла решение обратится в Верховную раду Украины с предложением изменить границы столицы. Решение было принято на пленарном заседании. Речь идет о возможности присоединения к Киеву поселка городского типа Коцюбинское.