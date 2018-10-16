На столичной Дарнице произошла массовая драка и стрельба, есть раненые - ФОТО

Отметим, что инцидент произошел на улице Тростянецкой, там возник конфликт между двумя компаниями. В результате потасовки один из правонарушителей причинил двум оппонентам ранения, предположительно, из травматического оружия.

Кода полицейские приехали на место вызова, то там находились только пострадавшие, других участников инцидента уже не было.

20-ти и 26-ти летних пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, впрочем, от дальнейшей госпитализации они впоследствии отказались. По их словам, во время драки один из мужчин выхватил предмет, похожий на пистолет, и сделал несколько выстрелов. После этого все участники с места скрылись.

После детального осмотра территории копы изъяли пять патронов к устройству для отстрела патронов травматического действия. В данное время полиция открыла криминальное дело по факту, и разыскивает всех виновных в инциденте.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в городе Коломыя Ивано-Франковской области неизвестные устроили стрельбу. В результате инцидента пострадали два человека. Около четырех часов дня на улице Чайковского были слышны выстрелы и несколько неизвестных лиц вели между собой перестрелку.