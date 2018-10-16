На столичной Борщаговке прорвало трубы с горячей водой - ФОТО

Как отметили сотрудники ГСЧС, из-за прорыва трубы на дороге образовалась глубокая яма.

"Глубинные грязевые ванны с асфальтовым скрабом можно принять на глубине 1,.5 – 2 метра. Вещи не оставляйте на берегу", – шутят в группе.

Стоит добавить, что сегодня прорыв трубопровода произошел в Голосеевском районе столицы на проспекте Академика Глушкова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что лучше было бы городу полностью отказаться от централизированных поставок горячей воды. По его словам, централизованное горячее водоснабжение – это "головная боль для властей столицы".