В Киеве перекроют один из основных мостов через Днепр

Запланировано выполнение ремонтных работ по усилению поперечных балок опоры № 1 моста им. Е.О. Патона. В связи с этим будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях.

В компании просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Стоит добавить, что срочный капитальный ремонт требуется для 75 из 170 мостов столицы. Так, по состоянию на август 2018 года, сразу три столичных моста находятся в предаварийном состоянии. Речь идет о мосте Патона, мосте Метро и Шулявском путепроводе.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в скором времени коммунальные службы приступят к капитальному ремонту проспекта Степана Бандеры в Киеве. Стоимость таких работ оценивается в 629 млн гривен. Кроме того, КГГА утвердило соответствующий проект, который предусматривает капитальный ремонт от Северного моста до улицы Елены Телиги.