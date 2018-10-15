08:20 15.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100205674:nastya

В Киеве перекроют один из основных мостов через Днепр

Сегодня 15 октября, из-за проведения ремонтных работ перекроют движение транспорта по мосту Патона. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.

В Киеве перекроют один из основных мостов через Днепр

Запланировано выполнение ремонтных работ по усилению поперечных балок опоры № 1 моста им. Е.О. Патона. В связи с этим будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях.

В компании просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Стоит добавить, что срочный капитальный ремонт требуется для 75 из 170 мостов столицы. Так, по состоянию на август 2018 года, сразу три столичных моста находятся в предаварийном состоянии. Речь идет о мосте Патона, мосте Метро и Шулявском путепроводе.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в скором времени коммунальные службы приступят к капитальному ремонту проспекта Степана Бандеры в Киеве. Стоимость таких работ оценивается в 629 млн гривен. Кроме того, КГГА утвердило соответствующий проект, который предусматривает капитальный ремонт от Северного моста до улицы Елены Телиги.


Поделиться
Читайте также:
 
На Донбассе сообщили о потерях Картина Бэнкси получила новое название В Краматорске разоблачили подпольную базу контрафактных сигарет - ФОТО В полиции отчитались о празднованиях Дня защитника Украины
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив