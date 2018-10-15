В Киеве горел завод, несколько человек отравились угарным газом - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента от отравления угарным газом пострадали несколько человек. Как сообщают журналисты с места события, пожар начался около двух часов дня на последнем этаже здания на улице Жилянской.

Спасатели сняли с крыши пять человек и эвакуировали всех рабочих. При этом один из них сообщил, что там ничего не было, кроме строительных материалов, а возгорание началось из-за сварочного аппарата.

Вместе с тем возле завода собрались несколько десятков мужчин спортивной внешности и среди них бывший министр транспорта Евгений Червоненко. Он сообщил, что здесь оборудовали помещение нового телеканала Евгения Мураева. Он загорелся перед открытием, и все это после истории с NewsOne и 112-ым, - добавил Червоненко.

На место происшествия также приехал сам Мураев. Он подтвердил, что в помещении завода оборудовали студию нового телеканала. Помещение арендуем, это бывший завод. Мы не знаем, что случилось, но рукописи не горят, - заявил Мураев.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Днепровском районе города Каменское спасатели нашли труп сгоревшего мужчины. На звонок соседей отреагировали дежурные отделения государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области.