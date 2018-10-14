"Москаляку на гілляку": тысячи националистов прошлись маршем по Киеву - ФОТО, ВИДЕО

Отметим, что во глае колонны был участник АТО, за ними шли лидеры националистических сил. Участники скандировали "Слава Украине! Героям слава!", "Москаляку на гілляку", "Одна единая соборная Украина". Также среди лозунгов было слышно: "Бандера наш герой!", "Ганьба!", "На ножи", "буде Украина вільна", "Пам'ятай, чужинець – тут господар українець".

Активисты развернули транспорант с надписью: "Повернемо Україну українцям".

Марш закончился на Европейской площади, где пройдет концерт ко Дню Защитника Украины.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле майдана Независимости активисты сцепились с сотрудниками правоохранительных органов из-за попытки установить палатку для празднования Дня защитника Украины.