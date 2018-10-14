00:00 14.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне предложили "креативно" переименовать одну из столичных улиц

Киевляне предлагают переименовать улицу Якуба Коласа на улицу Свидетелей горячей воды. Жители города начали мобилизироваться и подписывать петицию, которая уже зарегистрирована на сайте КГГА.

Киевляне предложили

Инициатор петиции Вадим Сарахан считает, что после длительного "воздержания" и "изоляции" от горячей воды просто необходимо переименовать улицу, чтобы понимать, почему мы здесь оказались в таком положении. 

"Улица Якуба Коласа - одна из многих улиц Киева, жители которой еще с весны ждут вестей о горячей воде. Свидетели горячей воды - люди, которые приносят надежду на светлое будущее. А в нем - теплые батареи, горячая вода из крана и душ без тазиков", - написал автор оригинальной инициативы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко рассказал, что жители Киева получат горячую воду в домах вместе с подачей отопления. 


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