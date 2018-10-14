Киев может навсегда остаться без горячей воды

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что лучше было бы городу полностью отказаться от централизированных поставок горячей воды.
По его словам, централизованное горячее водоснабжение – это "головная боль для властей столицы". На сегодняшний день Киев единственный европейский город, который до сих пор использует централизованное горячее водоснабжение.
К примеру, в европейских государствах и США давно используются мини-котельные или бойлеры. При содействии Кличко уже сформирована рабочая группа, которая подсчитает все плюсы и минусы централизованного водоснабжения.
"Я считаю, что Киеву нужно перенимать подобный опыт и отказываться от уже устаревших схем и механизмов", - заявил Кличко.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко рассказал, что жители Киева получат горячую воду в домах вместе с подачей отопления.