08:00 14.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киев может навсегда остаться без горячей воды

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что лучше было бы городу полностью отказаться от централизированных поставок горячей воды. 

Киев может навсегда остаться без горячей воды

По его словам, централизованное горячее водоснабжение – это "головная боль для властей столицы". На сегодняшний день Киев единственный европейский город, который до сих пор использует централизованное горячее водоснабжение.

К примеру, в европейских государствах и США давно используются мини-котельные или бойлеры. При содействии Кличко уже сформирована рабочая группа, которая подсчитает все плюсы и минусы централизованного водоснабжения.

"Я считаю, что Киеву нужно перенимать подобный опыт и отказываться от уже устаревших схем и механизмов", - заявил Кличко. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко рассказал, что жители Киева получат горячую воду в домах вместе с подачей отопления.


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