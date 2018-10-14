Киев может навсегда остаться без горячей воды

По его словам, централизованное горячее водоснабжение – это "головная боль для властей столицы". На сегодняшний день Киев единственный европейский город, который до сих пор использует централизованное горячее водоснабжение.

К примеру, в европейских государствах и США давно используются мини-котельные или бойлеры. При содействии Кличко уже сформирована рабочая группа, которая подсчитает все плюсы и минусы централизованного водоснабжения.

"Я считаю, что Киеву нужно перенимать подобный опыт и отказываться от уже устаревших схем и механизмов", - заявил Кличко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко рассказал, что жители Киева получат горячую воду в домах вместе с подачей отопления.