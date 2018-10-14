18:57 14.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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ДТП на Ватутина: столичные копы задержали виновника смертельной аварии

Сотрудники правоохранительных органов задержали виновника дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вчера в Киеве на проспекте Ватутина. В аварии погибло два человека, еще пять госпитализированы.

ДТП на Ватутина: столичные копы задержали виновника смертельной аварии

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

По данным правоохранителей, на проспекте Ватутина в Днепровском районе столкнулись два автомобиля. Установлено, что водитель Kia перестраивался со второй полосы для поворота на АЗС, а Seat на скорости около 100 км / ч двигался в полосе движения общественного транспорта. В результате произошла авария - и Seat протаранил электроопору.

Также следователи отметили, что два человека с автомобиля Seat от полученных травм скончались на месте происшествия, а в больницу с телесными повреждениями доставили пятерых участников аварии: женщину-водителя Kia и четыре человека из Seat.

"Водителя автомобиля Seat задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Он будет находиться в отделении закрытого типа БСМП", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производсто по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения). Виновнику ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Харьков семья чудом осталась жива после чудовищного ДТП. 


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