В Киеве коммунальщики усилят опоры моста Патона

Работы будут проводиться 15 октября из 00.00 ч. до 06.00 час. Коммунильщиками запланировано выполнение ремонтных работ по усилению поперечных балок опоры № 1 моста им. Е.А. Патона.

В связи с этим будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в субботу, 13 октября 2018 года, местные власти перекроют движение транспорта на проспекте Леся Курбаса.