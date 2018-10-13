10:33 13.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве коммунальщики усилят опоры моста Патона

КП "Кеивавтодор" проведет работы по усилению поперечных балок опоры в районе моста Патона. Об этом передает пресс-служба коммунального предприятия. 

В Киеве коммунальщики усилят опоры моста Патона

Работы будут проводиться 15 октября из 00.00 ч. до 06.00 час. Коммунильщиками запланировано выполнение ремонтных работ по усилению поперечных балок опоры № 1 моста им. Е.А. Патона.

В связи с этим будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в субботу, 13 октября 2018 года, местные власти перекроют движение транспорта на проспекте Леся Курбаса


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