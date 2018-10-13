В Киеве ко Дню защитника Украины ограничат движение в центре города

Об этом передает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Запрет на передвижение общественного и частного средств будет касаться улицы Владимирской и улицы Льва Толстого, а также бульвара Тараса Шевченко.

Киевлян просят с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

"В рамках проведения патриотически-просветительского мероприятия, посвященного Дню защитника Украины, - "Встречаем День защитника Украины вместе!", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко выйдет на ритуальное шествие в честь предоставления Украине Томоса.