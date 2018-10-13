13:49 13.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ко Дню защитника Украины ограничат движение в центре города

Сегодня и завтра, 13-14 октября в связи с проведением патриотически-просветительского мероприятия, посвященного Дню защитника Украины, движение на некоторых центральных улицах столицы будет временно ограничено. 

В Киеве ко Дню защитника Украины ограничат движение в центре города

Об этом передает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Запрет на передвижение общественного и частного средств будет касаться улицы Владимирской и улицы Льва Толстого, а также бульвара Тараса Шевченко. 

Киевлян просят с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

"В рамках проведения патриотически-просветительского мероприятия, посвященного Дню защитника Украины, - "Встречаем День защитника Украины вместе!", - говорится в официальном уведомлении. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко выйдет на ритуальное шествие в честь предоставления Украине Томоса


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