В Киеве группа неизвестных испортила памятник канадского скульптора - ФОТО

Фотографии обезображенной скульптуры появились на страницах пользователей в сети Facebook.

Скульптура была создана в рамках Киевского международного скульптурного симпозиума, который проходит в столице уже месяц и завершает работу 12 октября. Смесь из йода и зеленки впиталась в структуру камня и вывести ее будет очень трудно.

Прибывшие на место инцидента правоохранители принялись проводить опросы местных жителей и осматривать камеры наружного наблюдения с целью обнаружения хулиганов.

Однако, канадский мастер сообщил, что скульптуры всех остальных шестерых мастеров будут представлены киевлянам на выставке в районе ВДНХ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на месте бывшего памятника Ленину в Киеве на следующих выходных установят памятник самой популярной криптовалюте мира - Bitcoin.