В Киеве группа неизвестных испортила памятник канадского скульптора - ФОТО

Сегодня ночью вандалы облили йодом и зеленкой скульптуру "склоненной женский торс" канадского скульптора украинского происхождения Владислава Волосенко.
Фотографии обезображенной скульптуры появились на страницах пользователей в сети Facebook.
Скульптура была создана в рамках Киевского международного скульптурного симпозиума, который проходит в столице уже месяц и завершает работу 12 октября. Смесь из йода и зеленки впиталась в структуру камня и вывести ее будет очень трудно.
Прибывшие на место инцидента правоохранители принялись проводить опросы местных жителей и осматривать камеры наружного наблюдения с целью обнаружения хулиганов.
Однако, канадский мастер сообщил, что скульптуры всех остальных шестерых мастеров будут представлены киевлянам на выставке в районе ВДНХ.
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