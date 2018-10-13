В Киеве два Volkswagenа превратились в груду металлолома - ФОТО

По предварительной информации, водитель Volkswagen Golf двигался по Кольцевой дороге в направлении станции метро "Теремки". Уже на Жулянском мосту, он не заметил в темноте плавного поворота дороги.

Спустя несколько секунд, он выскочил на встречную полосу и въехал в лоб, в движущийся Volkswagen Passat. В результате аварии пострадали оба рулевых, однако у Passat сработали подушки безопасности, здесь водителю повезло больше.

На место происшествия прибыли патрульные и скорая, остальные обстоятельства столкновения уточняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на улице Белорусской Ford и KIA попали в дорожно-транспортное происшествие.