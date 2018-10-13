Порошенко призвал православный люд поддержать ходу в честь Томоса

Президент Украины Петр Порошенко выйдет на ритуальное шествие в честь предоставления Украине Томоса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
К президенту обратились Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий, которые предложили украинской общине совместно помолиться 14 октября за Украину, ее армию и единую церковь.
"Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром встанем на благодарственную молитву за автокефалию нашей Церкви", - отметил Порошенко.
Напомним, что вчера Вселенский патриархат принял положительное решение о предоставлении единой поместной православной церкви.
Как сообщалось в "УРА-Информ", полиция не допустит актов экстремизма на почве религиозной вражды в связи с началом процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви.