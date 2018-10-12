11:57 12.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице возле метро Черниговская остановились десятки трамваев - ФОТО

Сегодня, 12 октября, на столичной улице Братиславской водители трамваев решили устроить забастовку и остановились в направлении станции метро Черниговская. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

В столице возле метро Черниговская остановились десятки трамваев - ФОТО

Согласно информации, с 9:00 утра между рынком Юность и станцией метро стояли без движения от 10 до 15 трамваев. Пассажиры жалуются, что до Черниговской вынуждены были идти пешком.

В данный момент отсутствует какая-либо информация о происшествии, на официальном сайте КП Киевпастранс и на странице предприятия в Facebook также не сообщается о случившемся.

Вместе с тем, в обратном направлении, со стороны улицы Гната Хоткевича в сторону Братиславской движение трамваев осуществляется.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинские водители устроили протесты по всей Украине против повышения цен на бензин. Одним из организаторов акции является всеукраинское движение АвтоЕвроСила. В Киеве около 100 водителей припарковались возле Кабмина и начали сигналить. Также на своих машинах они прикрепили плакаты с надписями: "Нет бешеным ценам на топливо", "Цены как в Европе, живем в полной ... Нет! Ценам на топливо".


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