В столице возле метро Черниговская остановились десятки трамваев - ФОТО

Согласно информации, с 9:00 утра между рынком Юность и станцией метро стояли без движения от 10 до 15 трамваев. Пассажиры жалуются, что до Черниговской вынуждены были идти пешком.

В данный момент отсутствует какая-либо информация о происшествии, на официальном сайте КП Киевпастранс и на странице предприятия в Facebook также не сообщается о случившемся.

Вместе с тем, в обратном направлении, со стороны улицы Гната Хоткевича в сторону Братиславской движение трамваев осуществляется.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинские водители устроили протесты по всей Украине против повышения цен на бензин. Одним из организаторов акции является всеукраинское движение АвтоЕвроСила. В Киеве около 100 водителей припарковались возле Кабмина и начали сигналить. Также на своих машинах они прикрепили плакаты с надписями: "Нет бешеным ценам на топливо", "Цены как в Европе, живем в полной ... Нет! Ценам на топливо".