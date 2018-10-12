12:38 12.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице дорога превратилась в озеро - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня утром 12 октября, одну из столичных улиц вновь залило водой. Об этом сообщает местное издание Вечірній Київ.

В столице дорога превратилась в озеро - ФОТО, ВИДЕО

Стоит отметить, что прорыв трубопровода произошел неподалеку станции метро Политехнический институт на проспекте Победы.

Из-под земли забил гейзер, который достигает примерно двадцать сантиметров. Все причины такого потопа, на месте ин6цидента выясняют ремонтные бригады.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Одессу обрушилась непогода. Мощный ливень затопил улицы, а сильный ветер срывал деревья с корнями. Вода затопила самые уязвимые к дождю улицы - Балковскую, Приморскую, Французский бульвар, Польский спуск.


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