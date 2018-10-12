В столице дорога превратилась в озеро - ФОТО, ВИДЕО

Стоит отметить, что прорыв трубопровода произошел неподалеку станции метро Политехнический институт на проспекте Победы.

Из-под земли забил гейзер, который достигает примерно двадцать сантиметров. Все причины такого потопа, на месте ин6цидента выясняют ремонтные бригады.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Одессу обрушилась непогода. Мощный ливень затопил улицы, а сильный ветер срывал деревья с корнями. Вода затопила самые уязвимые к дождю улицы - Балковскую, Приморскую, Французский бульвар, Польский спуск.