В столице дорога превратилась в озеро - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня утром 12 октября, одну из столичных улиц вновь залило водой. Об этом сообщает местное издание Вечірній Київ.
Стоит отметить, что прорыв трубопровода произошел неподалеку станции метро Политехнический институт на проспекте Победы.
Из-под земли забил гейзер, который достигает примерно двадцать сантиметров. Все причины такого потопа, на месте ин6цидента выясняют ремонтные бригады.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Одессу обрушилась непогода. Мощный ливень затопил улицы, а сильный ветер срывал деревья с корнями. Вода затопила самые уязвимые к дождю улицы - Балковскую, Приморскую, Французский бульвар, Польский спуск.