В Киеве в субботу перекроют движение на проспекте Курбаса

Тут будут проводится ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение будет перекрыто с семи часов утра до восьми часов вечера на участке от улицы Академика Серкова до улицы Владимира Покатила в направлении центра города.

Коммунальные службы тут будут проводить замену верхнего слоя дорожного покрытия.

Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в первые выходные ноября 2018 года в Киеве снесут Шулявский путепровод. В рамках реконструкции путепровода разрабатывается новая схема движения транспорта и устанавливаются новые светофоры. Мост снесут 3-4 ноября.