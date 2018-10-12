12:59 12.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в субботу перекроют движение на проспекте Курбаса

В Киеве в субботу, 13 октября 2018 года, местные власти перекроют движение транспорта на проспекте Леся Курбаса.

В Киеве в субботу перекроют движение на проспекте Курбаса

Тут будут проводится ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение будет перекрыто с семи часов утра до восьми часов вечера на участке от улицы Академика Серкова до улицы Владимира Покатила в направлении центра города.

Коммунальные службы тут будут проводить замену верхнего слоя дорожного покрытия.

Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в первые выходные ноября 2018 года в Киеве снесут Шулявский путепровод. В рамках реконструкции путепровода разрабатывается новая схема движения транспорта и устанавливаются новые светофоры. Мост снесут 3-4 ноября.


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