20:36 12.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на выходных состоятся традиционные толоки

В Киеве пройдут сезонные пастбища в парках, скверах и на придомовых территориях. Об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

В Киеве на выходных состоятся традиционные толоки

Этой осенью районные КП СЗН планируют провести более 70 массовых толок в парках и скверах столицы. "Приглашают киевлян приобщаться к массовой уборки зеленых зон в своем районе", - заявил Малеваный. 

Принять участие в ежегодных осенних толоках сможет каждый, они будут проводиться во всех 10 районах города. Для вывоза мусора городские власти подготовили 220 грузовых автомобилей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинской столице вновь отключат водоснабжение, это связано с плановыми ремонтными работами. Отмечается, что для надежной работы систем водоснабжения в столице компания проводит ремонтные работы.


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