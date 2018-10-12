В Киеве на выходных состоятся традиционные толоки

Этой осенью районные КП СЗН планируют провести более 70 массовых толок в парках и скверах столицы. "Приглашают киевлян приобщаться к массовой уборки зеленых зон в своем районе", - заявил Малеваный.

Принять участие в ежегодных осенних толоках сможет каждый, они будут проводиться во всех 10 районах города. Для вывоза мусора городские власти подготовили 220 грузовых автомобилей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинской столице вновь отключат водоснабжение, это связано с плановыми ремонтными работами. Отмечается, что для надежной работы систем водоснабжения в столице компания проводит ремонтные работы.