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В Киеве на Окружной легковушка сбила двух мужчин - ФОТО, ВИДЕО

В Киеве в ночь на пятницу, 12 октября, на Кольцевой дороге водитель Honda Accord Sport сбил двух пешеходов.

В Киеве на Окружной легковушка сбила двух мужчин - ФОТО, ВИДЕО

Мужчины решили перебежать четырехполосную магистраль в непредусмотренном для этого месте. В результате дорожно-транспортного происшествия оба пострадавшие умерли на месте.

Как сообщают друг погибших пешеходов, они вместе распивали спиртные напитки недалеко от Кольцевой дороги. После чего его друзья решили перебежать четырехполосную магистраль в непредусмотренном для этого месте. Их товарищ не решился на такой рискованный поступок и пытался отговорить их, но друзья его не послушали.

Нарушителям удалось пройти три полосы, однако на последней легковушка их догнала. При этом водитель машины резко затормозил, но избежать столкновения ему не удалось. Удар был такой силы, что мужчин отбросило на несколько метров. Один остался лежать на дороге, а второй перелетел через заградительный забор на зеленую зону.

Водитель Honda не пострадал, хотя его машина сильно разбита. На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, следователи и скорая.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве внедорожник Toyota Land Cruiser сбил насмерть мужчину, который пытался пересечь шесть полос дороги на улице Вадима Гетьмана неподалеку ТРЦ Мармелад. При этом всего лишь в 30 метрах находился подземный переход.


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