10:58 12.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100205521:nastya

Столичную улицу назовут в честь украинского кинорежиссера - ФОТО

В Киеве в Шевченковском районе переименуют улицу Мельникова в честь украинского кинорежиссера Юрия Ильенко. Соответствующее решение было принято накануне в ходе пленарного заседания Киеврады, 11 октября.

Столичную улицу назовут в честь украинского кинорежиссера - ФОТО

Как сообщили в пресс-службе КГГА, за переименование проголосовали 63 депутата. Также, перед голосованием депутатов, бил проведен опрос общественности.

Добавим, Юрий Ильенко - украинский кинорежиссер, кинооператор, сценарист, актер и продюсер, а также народный артист Украины и единственный от нашей страны академик Европейской киноакадемии, кинопедагог.

Он был кинооператором известного украинского фильма "Тени забытых предков", является автором кинолент "Колодец для жаждущих", "Белая птица с черной отметиной", "Лебединое озеро. Зона". Написал сценарии для фильмов "Мечтать и жить", "Лесная песнь".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатели Комитета парламента Македонии по конституционным вопросам начали обсуждение конституционных поправок, необходимых дл изменения названия страны в рамках соглашения с Грецией.


Поделиться
Читайте также:
 
В Литве легализировали препараты с коноплей В Германии произошла авария пассажирского автобуса с грузовиком - ФОТО Facebook начал борьбу с фейками перед выборами в США Полиция будет действовать жестко, если будут попытки провокаций в связи с предоставлением Томоса, - Аваков
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив