Столичную улицу назовут в честь украинского кинорежиссера - ФОТО

Как сообщили в пресс-службе КГГА, за переименование проголосовали 63 депутата. Также, перед голосованием депутатов, бил проведен опрос общественности.

Добавим, Юрий Ильенко - украинский кинорежиссер, кинооператор, сценарист, актер и продюсер, а также народный артист Украины и единственный от нашей страны академик Европейской киноакадемии, кинопедагог.

Он был кинооператором известного украинского фильма "Тени забытых предков", является автором кинолент "Колодец для жаждущих", "Белая птица с черной отметиной", "Лебединое озеро. Зона". Написал сценарии для фильмов "Мечтать и жить", "Лесная песнь".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатели Комитета парламента Македонии по конституционным вопросам начали обсуждение конституционных поправок, необходимых дл изменения названия страны в рамках соглашения с Грецией.