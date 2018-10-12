21:19 12.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Троещине прекратит работу сервис велопроката Nextbike

Руководство велосервиса Nextbike приняло решение убрать станции проката транспорта в районе Троещине из-за "воровского контингента". Об этом передает на своей странице в Facebook написал директор сервисной платформы.

На Троещине прекратит работу сервис велопроката Nextbike

Из-за того, что на Троещине велосипеды Nextbike воруют и калечат чаще всего, их решили пока убрать из массива. Несколько раз полиция находила краденные велосипеды в местных пунктах металлолома, ломбардах и даже велобазарах. 

Только за 3 месяца работы сервиса было украдено более 76 велосипедов, вернуть удалось лишь 8. 

"Этот район лидер печальной статистики. Пока не найдем более подходящих защищенных локаций этот район города обслуживать не сможем. Слишком дорого обходится ремонт и восстановление техники", - отметил президент компании Алексей Кушка.

Поэтому, сейчас не работают станции на проспекте Ватутина и у Деснянского ЦНАП на проспекте Маяковского.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Харькове появился муниципальный прокат велосипедов. Как сообщается на сайте городского совета, всего было открыто 14 станций, на каждой из которых размещено 5-6 велосипедов. 


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