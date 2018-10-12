09:16 12.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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"Киевводоканал" вновь отключит воду жителям столицы

В пятницу, 12 октября, в украинской столице вновь отключат водоснабжение, это связано с плановыми ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Отмечается, что для надежной работы систем водоснабжения в столице компания проводит ремонтные работы.

Таким образом, с 20:00 12 октября до 6:00 13 октября будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

- ул. Кольцова, 12;

- ул. Кучера 7;

В компании обратились к жителям, с убедительной просьбой понять все неудобства, и напомнили о необходимости заранее запастись водой.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко рассказал, что жители Киева получат горячую воду в домах вместе с подачей отопления. Отмечается, что власти города не видят смысла разделять подачу горячего водоснабжения с отоплением.


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