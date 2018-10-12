"Киевводоканал" вновь отключит воду жителям столицы

В пятницу, 12 октября, в украинской столице вновь отключат водоснабжение, это связано с плановыми ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
Отмечается, что для надежной работы систем водоснабжения в столице компания проводит ремонтные работы.
Таким образом, с 20:00 12 октября до 6:00 13 октября будет отключено водоснабжение по следующим адресам:
- ул. Кольцова, 12;
- ул. Кучера 7;
В компании обратились к жителям, с убедительной просьбой понять все неудобства, и напомнили о необходимости заранее запастись водой.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко рассказал, что жители Киева получат горячую воду в домах вместе с подачей отопления. Отмечается, что власти города не видят смысла разделять подачу горячего водоснабжения с отоплением.