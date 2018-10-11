16:47 11.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100205464:nastya

"Вертолетная площадка Януковича" переходит в управление Киева

Конгрессно-выставочный центр "Парковый" с вертолетной площадкой в центре Киева, который называют "вертолетной площадкой Януковича", отдали в управление столичному коммунальному предприятию.

Об этом сообщает начальник управления Нацагентства по розыску и менеджмента активов Виталия Ризныка.

Отмечается, что ранее состоялось заседание Тендерного комитета АРМА. Управляющим выбрали коммунальное предприятие Центр организации дорожного движения.

Предприятие принадлежит Киевскому городскому совету, специализируется на обслуживании наземного транспорта, в частности, занимается светофорами, дорожными знаками, шлагбаумами, "лежачими полицейскими", автоматизированными системами дорожного движения.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", столична компания "Киевтеплоэнерг" о обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к Национальной компании "Нафтогаз Украины". "Киевтеплоэнерг" просит суд признать заключенными договоров о поставках газа.


Поделиться
Читайте также:
 
Во Львовской области произошла авария с легковушкой и маршрутным такси - ФОТО Перед сносом Шулявского моста показали все его "красоты" - ВИДЕО, ФОТО Московскому патриархату нечего делать в Украине, - Климкин В Италии произошло крушение еще одного моста - ВИДЕО
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив