"Вертолетная площадка Януковича" переходит в управление Киева

Об этом сообщает начальник управления Нацагентства по розыску и менеджмента активов Виталия Ризныка.

Отмечается, что ранее состоялось заседание Тендерного комитета АРМА. Управляющим выбрали коммунальное предприятие Центр организации дорожного движения.

Предприятие принадлежит Киевскому городскому совету, специализируется на обслуживании наземного транспорта, в частности, занимается светофорами, дорожными знаками, шлагбаумами, "лежачими полицейскими", автоматизированными системами дорожного движения.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", столична компания "Киевтеплоэнерг" о обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к Национальной компании "Нафтогаз Украины". "Киевтеплоэнерг" просит суд признать заключенными договоров о поставках газа.