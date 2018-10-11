13:26 11.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киевской области пьяные подростки смертельно надругались над пенсионером

В селе Руда Киевской области двое подростков профессионального училища до смерти забили пенсионера. Об этом информирует пресс-служба полиции Киевской области.

В Киевской области пьяные подростки смертельно надругались над пенсионером

Правоохранители установили, что все началось из-за конфликта, когда на улицу выбежала собака и начала лаять на двух 16-17-летних парней, которые проходили мимо двора. Они были навеселе. Хозяин двора вышел на крики.

Когда началась перепалка, пожилой мужчина оказался на земле. Подогретые спиртным несовершеннолетние начали наносить удары ногами по голове. 68-летний мужчина скончался в реанимационном отделении больницы.

Правоохранители установили подозреваемых, сейчас они перебывают в изоляторе временного содержания. Парням грозит до десяти лет лишения свободы. В данное время проходит следствие.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Германии задержали подозреваемого в причастности к убийству болгарской тележурналистки Виктории Маринова. 


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