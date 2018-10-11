Киевляне получат горячую воду вместе с отоплением

Отмечается, что власти города не видят смысла разделять подачу горячего водоснабжения с отоплением. Чиновник отметил, что отопительный сезон в Киеве начнется, как только среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток составит +8 С.

Кроме того, Науменко подчеркнул, что еще одной причиной отсутствия горячего водоснабжения являются проблемы с газоснабжением.

Ранее Хозсуд Киева утвердил мировое соглашение между КП "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогазом".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице неподалеку от станции метро Лукьяновская прорвало трубу. Как отмечается, инцидент произошел из-за аварии на водопроводной сети. В данное время дорога залита большим количеством горячей водой.