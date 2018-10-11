12:58 11.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне получат горячую воду вместе с отоплением

Директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко рассказал, что жители Киева получат горячую воду в домах вместе с подачей отопления. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Киевляне получат горячую воду вместе с отоплением

Отмечается, что власти города не видят смысла разделять подачу горячего водоснабжения с отоплением. Чиновник отметил, что отопительный сезон в Киеве начнется, как только среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток составит +8 С.

Кроме того, Науменко подчеркнул, что еще одной причиной отсутствия горячего водоснабжения являются проблемы с газоснабжением.

Ранее Хозсуд Киева утвердил мировое соглашение между КП "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогазом".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице неподалеку от станции метро Лукьяновская прорвало трубу.  Как отмечается, инцидент произошел из-за аварии на водопроводной сети. В данное время дорога залита большим количеством горячей водой.


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