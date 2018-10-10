21:52 10.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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"Доезжай-не-доедешь": в Киеве завтра на час остановятся авто и маршрутки

В четверг утром, 11 октября, в украинской столице перестанут ездить автомобили и маршрутки. Соответствующая акция связана с акцией "Бойкот цене на топливо".

Об этом сообщила организация АвтоЕвроСила на своей странице в Facebook.

По словам руководителя организации Александра Чернявского, с 09:00 до 10:00 ожидается транспортный коллапс, в котором возьмут участие водители и перевозчики со всего государства. Целью такого мероприятия - снижение цен на бензин для населения Украины.

"Инициативу уже поддержали не только владельцы легковых автомобилей, а и водители маршрутных такси и рейсовых автобусов, грузовиков, фур, скорой помощи и полицейские, - подчеркнул Чернявский.

При этом в КГГА заверили, что коммунальный транспорт Киева в четверг будет работать без изменений, несмотря на проведение активистами акции с требованием снизить стоимость горючего.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", совсем недавно на правом берегу Киева образовались пробки. В частности, на Оболони, Подоле, Лукьяновке, в районе Шулявского моста, а также в центральной части города.


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