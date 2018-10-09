В Киевской области после аварии водители устроили перестрелку - ФОТО

Правоохранители установили, что на дороге столкнулись "ВАЗ" и Audi A4 на номерах иностранной регистрации. Водители поспорили сразу после аварии. В конфликт также вмешались пассажиры Audi – двое молодых людей спортивного телосложения. Молодые люди начали угрожать пистолетом водителю "ВАЗа", они разбили стекло и похитили из салона мобильный телефон, после чего скрылись.

Полицейским удалось установить злоумышленников и найти Audi на одной из улиц Борисполя. Задержали 35-летнего жителя Барышевского района, у которого изъяли пистолет Форд-12, разрешительные документы на него и украденный мобильный телефон.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 УК Украины. Продолжается следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области под колеса грузового поезда попал пожилой мужчина. По предварительной информации, пожилой мужчина пересекал железнодорожную полосу в неположенном месте в темное время суток.