18:52 09.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве дорогу опять залило горячей водой - ФОТО

В украинской столице неподалеку от станции метро Лукьяновская во вторник, 9 октября, прорвало трубу. 

В Киеве дорогу опять залило горячей водой - ФОТО

Об этом сообщает "Вечірній Київ".

Как отмечается, инцидент произошел из-за аварии на водопроводной сети. В данное время дорога залита большим количеством горячей водой.

О других подробностей на данный момент не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в воскресенье, 16 сентября, на мосту Патона образовался мощный водопад. Ту прорвало трубу.

Как сообщает очевидцы в социальной сети Facebook, вода лилась просто неиссякаемым источником. Сначала вода не сильно стекала с моста в Днепр. Но потом поток усилился. Вместе с тем спустя некоторое время мощный "водопад" прекратился, - рассказали очевидцы.


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