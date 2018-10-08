Казначейство перечислило 730 млн грн для возобновления горячей воды в Киеве

Об этом сообщает Министерство финансов на своей страничке в Facebook.

Как отмечается, 10 октября должно состояться заседание Хозяйственного суда г. Киева, на котором должно быть одобрено мировое соглашение между г. Киевом и НАК "Нафтогаз Украины" относительно передачи долгов ПАО "Киевэнерго" в КП "Киевтеплоэнерго".

В соответствии с договоренностями, планируется до 12 октября заключить соглашение между ПАО "Киевэнерго" в КП "Киевтеплоэнерго" о передаче кредиторской задолженности. Только после этого, 16-17 октября, можно будет подписать договора между КП "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" на поставку голубого топлива.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В Киеве завершилось испытание гидравлических систем. Сейчас коммунальные службы готовятся к возобновлению работы системы теплогенерации, чтобы подать горячую воду и подготовят сети и оборудование к запуску отопления.