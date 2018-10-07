06:00 07.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева спасатели провели учебную эвакуацию в бизнес-центре

В субботу, 6 октября, в бизнес-центре 101 Tower прошли плановые учения по противодействию пожарам. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В центре Киева спасатели провели учебную эвакуацию в бизнес-центре

По сценарию, пожар произошел на 7 этаже здания. Людей из бизнес-центра эвакуировали из-за учебной тревоги, некоторых обязали надеть специальные средства личной защиты.

На место предполагаемого пожара прибыло 5 машин спасателей и автомобиль оперативного штаба. Из здания эвакуировали около 60 сотрудников бизнес-центра. В результате учений никто не пострадал. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина и Польша будут обмениваться опытом в сфере противодействия домашнему насилию. В ходе обучения на практике были продемонстрированы: координация действий между полицией и социальными службами, неправительственными организациями и местными комитетами, которые занимаются вопросами в данной сфере.


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