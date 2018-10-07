10:35 07.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В районе Индустриального моста джип насмерть сбил пешехода - ФОТО

В субботу, 6 октября, на улице Вадима Гетьмана иномарка протаранил апешехода. Об этом передает корреспондет "УРА-Информ". 

В районе Индустриального моста джип насмерть сбил пешехода - ФОТО

По предварительной информации, водитель Тoyota Land Cruiser на полной скорости сбил мужчину, который пытался "перебежать" четырехполосную дорогу в неположенном месте. Погибшему было около 50-ти лет. 

По словам водителя внедорожника, мужчина выскочил прямо перед внедорожником, затормозить вовремя не представлялось возможным. Владелец Land Cruiser оказался трезв, в салоне автомобиля также находились пассажиры, их в шоковом состоянии пришлось направить в ближайший госпиталь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Борисполь микроавтобус протаранил две легковушки.


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