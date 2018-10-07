В Киеве шофер Uberа "впечатался" в электроопору - ФОТО

По предварительной информации, водитель такси Skoda вылетел с дороги и врезалась в опору освещения. Машина двигалась от Дарницкой площади в сторону метро "Черниговская".

Очевидцы, которые засняли инцидент на камеры сообщили, что по неизвестным причинам, такси протаранило ограждение и на полном ходу врезалось в столб. От удара с фонарного столба попадали плафоны и лампы.

В результате аварии пострадал пассажир такси, мужчину в тяжелом состоянии забрали в реанимацию. Позже выяснилось, что водитель такси находился в нетрезвом состоянии. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня ночью в Киеве немецкая иномарка протаранила две легковушки.