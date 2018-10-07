16:22 07.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве шофер Uberа "впечатался" в электроопору - ФОТО

В Киеве на проспекте Гагарина пьяный водитель Uber протаранил фонарный столб. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве шофер Uberа

По предварительной информации, водитель такси Skoda вылетел с дороги и врезалась в опору освещения. Машина двигалась от Дарницкой площади в сторону метро "Черниговская".

Очевидцы, которые засняли инцидент на камеры сообщили, что по неизвестным причинам, такси протаранило ограждение и на полном ходу врезалось в столб. От удара с фонарного столба попадали плафоны и лампы.

В результате аварии пострадал пассажир такси, мужчину в тяжелом состоянии забрали в реанимацию. Позже выяснилось, что водитель такси находился в нетрезвом состоянии. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня ночью в Киеве немецкая иномарка протаранила две легковушки


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