21:59 07.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ночью изменится движение троллейбусов маршрута № 91н

В ночь на понедельник, 8 октября, в столичные троллейбусный маршрут № 91н вносятся изменения.

В Киеве ночью изменится движение троллейбусов маршрута № 91н

Это связано с заменой контактной сети на улице Петлюры. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, начиная с нуля часов и до пять часов утра движение троллейбусов будет организовано на участке улицы Милославской до Дворца Спорта.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", в Киеве ограничено движение транспорта на одном из направлений по мосту имени Патона в связи с ремонтными работами. Подготовительный процесс будет продолжаться до восьмого октября. Как отмечается, в период выполнения ремонтных работ по монолитной железобетонной плиты пролетного сооружения моста имени Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепр.


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