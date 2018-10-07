В Киеве ночью изменится движение троллейбусов маршрута № 91н

В ночь на понедельник, 8 октября, в столичные троллейбусный маршрут № 91н вносятся изменения.
Это связано с заменой контактной сети на улице Петлюры. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, начиная с нуля часов и до пять часов утра движение троллейбусов будет организовано на участке улицы Милославской до Дворца Спорта.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", в Киеве ограничено движение транспорта на одном из направлений по мосту имени Патона в связи с ремонтными работами. Подготовительный процесс будет продолжаться до восьмого октября. Как отмечается, в период выполнения ремонтных работ по монолитной железобетонной плиты пролетного сооружения моста имени Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепр.