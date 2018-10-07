19:32 07.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100205185:Polishuk

Отопление в столице включат учитывая погоду - КГГА

Подключение жилых домов к отоплению в Киеве начнут с учетом температуры воздуха.

Отопление в столице включат учитывая погоду - КГГА

По закону она должна опуститься до отметки ниже восьми градусов тепла, и держаться на таком уровне как минимум в течение трех дней. Об этом в воскресенье, 7 октября, в жэфире одного из украинских телеканалов сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, сейчас важно не только обеспечить комфортные условия в домах, но и сделать так, чтобы киевляне не платили за отопление, когда на улице тепло.

Мы посмотрели прогноз на следующую неделю, в течение которой видим 17-18 градусов тепла. Нужно ли платить за отопление 30 гривен за квадратный метр, когда на улице и так тепло, - задался вопросом столичный чиновник, добавив, многие из киевлян думают, что нет.

Вместе с тем Пантелеев рассказал, что город уже отработал мировое соглашение с НАК "Нафтогаз", которое должно быть утверждено Хозяйственным судом Киева, и готов к получению энергоносителей и запуска тепла.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, профильный заместителя городского голова столицы Петр Пантелеев на прошлой неделе заявил, что в Киеве горячей воды не будет еще как минимум две недели. Восстановить горячее водоснабжение смогут только после подписания мирового соглашения с "Нафтогаз". Это возможно только после 10 октября, - пояснил чиновник.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине в понедельник сухо и тепло В Одесской области неизвестные взорвали машину местной чиновницы - ФОТО Нацбанк на понедельник опустил курс гривны Хабиб Нурмагомедов извинился за свой "горный нрав" перед жителями Вегаса
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив