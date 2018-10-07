Отопление в столице включат учитывая погоду - КГГА

По закону она должна опуститься до отметки ниже восьми градусов тепла, и держаться на таком уровне как минимум в течение трех дней. Об этом в воскресенье, 7 октября, в жэфире одного из украинских телеканалов сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, сейчас важно не только обеспечить комфортные условия в домах, но и сделать так, чтобы киевляне не платили за отопление, когда на улице тепло.

Мы посмотрели прогноз на следующую неделю, в течение которой видим 17-18 градусов тепла. Нужно ли платить за отопление 30 гривен за квадратный метр, когда на улице и так тепло, - задался вопросом столичный чиновник, добавив, многие из киевлян думают, что нет.

Вместе с тем Пантелеев рассказал, что город уже отработал мировое соглашение с НАК "Нафтогаз", которое должно быть утверждено Хозяйственным судом Киева, и готов к получению энергоносителей и запуска тепла.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, профильный заместителя городского голова столицы Петр Пантелеев на прошлой неделе заявил, что в Киеве горячей воды не будет еще как минимум две недели. Восстановить горячее водоснабжение смогут только после подписания мирового соглашения с "Нафтогаз". Это возможно только после 10 октября, - пояснил чиновник.