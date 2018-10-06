06:00 06.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице группа неизвестных совершила налет на зал игровых автоматов

В Киеве на Дружбы народов неизвестные в масках разгромили зал "Национальной лотереи". Об этом передает dtp.kiev.ua.

В столице группа неизвестных совершила налет на зал игровых автоматов

Инцидент произошел в Киеве по адресу бульвар Марии Приймаченко, 1/27. По предварительной информации, десяток человек в баллаклавах и без идентифицирующих знаков, ворвались в помещение и начали ломать у крушить оборудование. 

В течении получаса нападавшие разбили около 30 мониторов и столов с техникой. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

Прибывшие на место патрульные зафиксировали повреждения и передали материалы следственно-оперативной группе. Версий о том, кто конкретно может стоять за рейдерской атакой у правоохранителей покамест нет. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно бывший полицейский, а ныне 70-летний житель исторического графства Йоркшир сорвал сказочный куш в лотерею.


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