В столице группа неизвестных совершила налет на зал игровых автоматов

Инцидент произошел в Киеве по адресу бульвар Марии Приймаченко, 1/27. По предварительной информации, десяток человек в баллаклавах и без идентифицирующих знаков, ворвались в помещение и начали ломать у крушить оборудование.

В течении получаса нападавшие разбили около 30 мониторов и столов с техникой. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

Прибывшие на место патрульные зафиксировали повреждения и передали материалы следственно-оперативной группе. Версий о том, кто конкретно может стоять за рейдерской атакой у правоохранителей покамест нет.

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