11:45 06.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве собираются обустроить площадки для подзарядки электрокаров в 10 районах столицы

До конца 2020 года в Киеве обустроят 100 000 новых парковочных мест с зарядными устройствами для электромобилей. Об этом речь идет в документе, принятом на пленарном заседании Киевского городского совета. 

В Киеве собираются обустроить площадки для подзарядки электрокаров в 10 районах столицы

Сейчас прописано последовательное увеличение паркомест на площадках для дневной и ночной парковки. Мы рассчитываем, что их количество возрастет с 25 тыс. До 125 тыс. То есть, мы планируем до конца 2020 года ежегодно обустраивать 20 тыс. Паркомест, - рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

Стратегия размещение зарядных пунктов и парковок предусматривает повышение уровня качества и предоставления услуг по парковке. Так, ежегодно к 2020 году 5 процентов паркомест будут обустраивать системами подзарядки электромобилей. Отдельно планируется уменьшить плату за парковочное место для электроавтомобилей на три года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине за семь месяцев текущего года спрос на автомобили, работающие исключительно на электротяге, вырос на 64 процента.


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