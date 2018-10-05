Жители столицы вновь останутся без водоснабжения

В пятницу пятого октября, в Киеве некоторые жители вновь останутся без водоснабжения. Как сообщили в Киевводоканале, это связано с проведением ремонтных работ на трубопроводе.
Сотрудники ведомства, будут ремонтировать сети водоснабжения. На время проведения работ коммунальные службы приносят свои извинения и обещают устранить неполадки как можно быстрее.
С сегодняшнего дня с 20:00 до 9:00 шестого октября:
- улица Антонова, 39, 41, 43, 45, 47;
- улица Мартиросяна, 22А, 26;
- улица Ушинского, 13, 13А, 15;
- 5 октября с 21:00 до 8:00 6 октября:
- улица Туманяна, 1;
- улица Сверстюка, 4, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Добавим, что в столице регулярно отключают воду по разным причинам. Жители Киева живут без воды по несколько месяцев и не знают, куда обращаться за помощью.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинское правительство обещает властям Киева решить вопрос с отсутствием горячей воды во многих домах столицы. Как утверждает премьер-министр Украины Владимир Гройсман, до конца недели возможно реальное решение этого вопроса.