11:19 05.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Жители столицы вновь останутся без водоснабжения

В пятницу пятого октября, в Киеве некоторые жители вновь останутся без водоснабжения. Как сообщили в Киевводоканале, это связано с проведением ремонтных работ на трубопроводе.

Жители столицы вновь останутся без водоснабжения

Сотрудники ведомства, будут ремонтировать сети водоснабжения. На время проведения работ коммунальные службы приносят свои извинения и обещают устранить неполадки как можно быстрее.

Без воды останутся дома по адресам:

С сегодняшнего дня с 20:00 до 9:00 шестого октября: 

- улица Антонова, 39, 41, 43, 45, 47;

- улица Мартиросяна, 22А, 26;

- улица Ушинского, 13, 13А, 15;

- 5 октября с 21:00 до 8:00 6 октября:

- улица Туманяна, 1;

- улица Сверстюка, 4, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Добавим, что в столице регулярно отключают воду по разным причинам. Жители Киева живут без воды по несколько месяцев и не знают, куда обращаться за помощью.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинское правительство обещает властям Киева решить вопрос с отсутствием горячей воды во многих домах столицы. Как утверждает премьер-министр Украины Владимир Гройсман, до конца недели возможно реальное решение этого вопроса.


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